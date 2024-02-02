Угорські фермери готують протест на кордоні з Україною через імпорт українського зерна

Угорські фермери запланували на 9 лютого протест на пункті пропуску «Захонь — Чоп» проти рішення Єврокомісії, яке подовжить безмитний імпорт української продукції ще на рік.
Про це повідомив президент Асоціації угорських фермерських союзів і фермерів (Magosz) Іштван Якаб, передає Telex.
В Асоціації заявляють, що угорським фермерам доводиться конкурувати з продуктами, виробництво яких не відповідає вимогам ЄС.
Коли Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна, Угорщина самовільно зробила це. І в Magosz заявили, що підтримують уряд Угорщини, який «захищає їхні інтереси від Брюсселю».
Міністр сільського господарства Іштван Надь вважає, що пропозиція Єврокомісії про безмитну торгівлю з Україною «не пропонує жодних вирішень проблем імпорту українського зерна».
За його словами, Угорщина збирається зберігати національну заборону на імпорт продукції з України, допоки не знайдеться «рівноцінне міжнародне рішення».
- Раніше цього дня польські фермери також оголосили про новий загальнонаціональний страйк — планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною. Це теж відповідь на позицію Брюсселю.
- 31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.