Україна отримала нову військову допомогу від Литви

Литва доставила в Україну нову партію військової допомоги, повідомило Міноборони країни.
Литовське військо передало українському системи детонації й тисячі снарядів для протитанкових гранатометів.
«Наше зобов’язання підтримувати Україну — це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи», — написали в литовському Міноборони.
Раніше Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на суму €200 мільйонів. Боєприпаси, військова техніка та інше обладнання надійдуть у січні й лютому. Ця поставка — частина довгострокової підтримки.
- Україна і Литва визначилися зі спільним виробництвом дронів для потреб українських військ — у Вільнюсу є технології, а в Києва — можливості масштабувати виробництво. Раніше Україна і Латвія створили Коаліцію дронів.