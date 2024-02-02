Японія на випадок «кризи» розробляє план евакуації населення з островів біля Тайваню

Уряд Японії створив департамент для допомоги місцевій владі в евакуації жителів з островів у Східно-Китайському морі під час будь-якої надзвичайної ситуації на Тайвані.

У разі кризи на Тайвані чи в прилеглому регіоні Японія планує евакуювати до 110 тисяч жителів і 10 тисяч туристів з архіпелагу Сакісіма, найпівденнішого острова, що перебуває під управлінням префектури Окінава, пише Nikkei.

Зазначається, що до кінця квітня 2024 року Управління з реагування на надзвичайні ситуації налічуватиме приблизно десяток членів.

Уряд спонукатиме префектуру Окінава та інші в регіоні Кюсю, а також префектуру Ямагуті на головному острові Хонсю розробити плани евакуації протягом наступного фінансового року.