Sky News: Чемпіон «Формули-1» Льюїс Гамільтон залишить команду Mercedes і приєднається до Ferrari

Пілот «Формули 1» і семикратний чемпіон світу Льюїс Гамільтон покине команду Mercedes та приєднається до команди Ferrari на сезон 2025 року.
Про це пише Sky News.
Льюїс Гамільтон — британський автогонщик і семиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а також перший темношкірий гонщик «Формули-1» за останні 20 років. Він виступав за команду Mercedes з 2013 року, а до того виступав за McLaren.
Очікується, що в команді Ferrari Гамільтон замінить пілота Карлоса Сайнса.
У 2020 році Гамільтон переміг на Гран-прі Німеччини та досяг рекорду Міхаеля Шумахера — на той час 91 перемога. Згодом Гамільтон здобув 92-ту перемогу і побив рекорд Шумахера.
У Гран-прі «Формули-1» у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі виграв нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен — тоді Льюїс Гамільтон посів друге місце. Якби тоді він переміг, то став би восьмикратним чемпіоном світу — це був би рекорд.
- «Формула-1» — Чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях з відкритими колесами, який відбувається під егідою Міжнародної автомобільної федерації.
- У 2021 році принц Чарльз посвятив у лицарі пілота «Формули 1» Льюїса Гамільтона. Відтепер гонщик носить титул сера, і звертатись до нього потрібно відповідно. Тоді він став четвертим гонщиком «Формули 1», який отримав лицарське звання. Воно вже є у сера Джека Бребема, сера Стірлінга Мосса і сера Джекі Стюарта.