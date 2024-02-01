Картину колишньої королеви Данії Маргрете ІІ виставили на аукціон. Це рідкісний лот

Картину колишньої королеви Данії Маргрете ІІ виставили на аукціон. Попередньо лот оцінюють в $11— 15 тисяч, його можна буде придбати в березні.
Про це йдеться на сайті аукціонного дому Bruun Rasmussen.
Роботи королеви Маргрете ІІ виставлялись на багатьох виставках, проте можливість купити бодай одну зʼявляється рідко. Картину, яку зараз виставили на аукціон, королева написала в 1988 році — саме тоді вона почала активно виставляти свої роботи.
Королева Маргрете ІІ особисто подарувала картину тодішньому маршалу двору Гансу Солвгою, відтоді вона є власністю його сімʼї.
«Королева знайшла натхнення для картини, виставленої на аукціон, у світі природи. Це дуже особистий мистецький всесвіт. Картина свідчить про величезну пристрасть королеви до мистецтва і творчої роботи та про її плідність», — так картину королеви описав фахівець із сучасного мистецтва аукціонного дому Bruun Rasmussen Нільс Бое-Хауггаард.
Королева Маргрете ІІ змалкуа захоплювалася малюванням і зберегла інтерес до нього в дорослому житті. Вона постійно експерементує в різних мистецьких сферах — у живописі й акварелі, декупажі, вирізці, вишивці, текстилі, а також створює костюми для балетних вистав.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II керувала найдовше з нині живих монархів Європи — понад 50 років.
- Про зречення престолу королева Маргрете оголосила в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року. Вона розірвала традицію довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.