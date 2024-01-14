У Данії натовпи людей прийшли на церемонію зречення престолу королеви Маргрете і призначення нового короля

На вулицях данської столиці зібралися тисячі людей, щоб побачити, як королева Маргрете II підписує декларацію про зречення престолу і передає його старшому сину Фредеріку.
Про це пише The Guardian.
Королева Маргрете II офіційно закінчила своє 52-річне правління і стала монархом, що найдовше правив у Данії. Водночас вона стала першим за майже 900 років монархом, який добровільно зрікся престолу.
Підписання декларації про зречення престолу означає, що її 55-річний син автоматично став королем Фредеріком X. Про його новий титул оголосив премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансборг.
Церемонії коронації не було, адже цього не передбачає конституція країни. Королева Маргрете (вона зберегла свій титул) вирушить до Амалієнборгу — палацу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини, а нові король і королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.
Під вечір відбудеться почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.
- Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II керує найдовше з нині живих монархів Європи — понад 50 років. Вона наразі остання жінка-монарх світу.
- Про зречення престолу королева Маргрете оголосила в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року. Нині вона розірвала традицію довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.