Авіатроща в Броварах. Мешканця Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу

Жителю Київщини оголосили про підозру у крадіжці банківської картки та мобільного телефону загиблого в авіакатастрофі в Броварах члена екіпажу.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах підозрюваний прийшов на місце події. Він нібито скористався скупченням людей і привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного з загиблих членів екіпажу.

За версією слідства, чоловік розрахувався карткою 14 разів — кошти знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Суму збитків встановлюють. Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

Національна поліція України

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців. Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.