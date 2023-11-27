Держбюро завершило розслідування справи про авіатрощу в Броварах. Тоді загинув міністр Монастирський

Державне бюро розслідувань завершило справу про авіатрощу в Броварах, де 18 січня 2023 року загинуло вище керівництво МВС. Далі справу передадуть до суду.

У серпні слідчі повідомили про підозру пʼятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Підозру отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в. о. командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації гелікоптера.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, зокрема й розшифрували «чорні скриньки». До розслідування залучали й закордонних експертів, зокрема представників французької компанії — виробника гелікоптера.

У січні 2023 року керівництво МВС України мало візити до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не відтермінував.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша за висоту будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок, намагався облетіти його, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й допустив зіткнення з землею.

Під час падіння вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.