США й Україна підписали меморандум про контроль за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України після зустрічі в Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону.
Меморандум передбачає:
- обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
- проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству і корупції;
- створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
- проведення періодичних зустрічей, щоб визначати пріоритетні напрямив співробітництва для досягнення спільних цілей.
Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яку партнери надають Україні, є одним з пріоритетів у роботі відомства. Усі наглядові механізми мають повністю запрацювати до кінця квітня.
- Видання The New York Times писало, що військова допомога США для України погано відстежувалась. У звіті не уточнили, скільки переданої Україні техніки визнали «загубленою». Водночас у Пентагону немає доказів того, що будь-яка зброя для ЗСУ використовувалася не за призначенням.