США й Україна підписали меморандум про контроль за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України після зустрічі в Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону.

Меморандум передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству і корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей, щоб визначати пріоритетні напрямив співробітництва для досягнення спільних цілей.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яку партнери надають Україні, є одним з пріоритетів у роботі відомства. Усі наглядові механізми мають повністю запрацювати до кінця квітня.