FT: Євросоюз готовий поступитися Орбану, щоб ухвалити допомогу Україні

Європейський Союз згоден щороку переглядати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні €50 мільярдів упродовж чотирьох років.

Про це повідомила газета Financial Times напередодні саміту лідерів ЄС, який проходитиме 1 лютого.

Лідери Євросоюзу щороку проводитимуть дебати щодо імплементації програми, йдеться в проєкті висновків саміту. Утім, ці перегляди не потребуватимуть одноголосного рішення країн ЄС.

На щорічному перегляді фінансової допомоги Україні наполягають Угорщина та її премʼєр-міністр Віктор Орбан. Інші країни виступають за те, щоб не давати Угорщині додаткові можливості блокувати допомогу Україні.

Водночас Орбан хоче, щоб щорічне рішення про продовження допомоги Україні було одноголосним.

FT пише, що за день до саміту досі не відомо, чи погодиться Орбан на такі умови.