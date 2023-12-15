ЄС проведе спецсаміт, щоб переконати Угорщину ухвалити надання Україні €50 мільярдів

На початку наступного року відбудеться позачерговий саміт ЄС, на якому вчергове розглянуть питання про надання Україні €50 мільярдів допомоги до 2027 року.

Про це на брифінгу в Брюсселі за підсумками саміту ЄС повідомили президент Євроради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільник Євроради зазначив, що надання допомоги підтримало 26 країн — членів ЄС, але цього недостатньо для офіційного ухвалення рішення, тому на початку 2024 року «буде спеціальний саміт з метою переконати всі 27 країн погодити пропозицію».

За словами президента Мішеля, ЄС використовує всі можливі аргументи, щоб переконати Угорщину, яка блокує пакет.

Президент Євроради зазначив, що дату спеціального саміту ЄС поки не підтвердили, але відомо, що він відбудеться наприкінці січня — на початку лютого.