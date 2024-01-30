Окупанти завезли до Мелітополя 100 тисяч росіян, щоб придушити український спротив

Окупанти завезли до окупованого Мелітополя майже 100 тисяч росіян, заявив мер міста Іван Федоров. Він наголосив, що населення міста стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення.
До 24 лютого 2022 року в Мелітополі жили близько 150 тисяч людей. Протягом пів року після окупації з міста на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхали понад половину мелітопольців — за приблизними оцінками Федорова, тоді в місті залишилось 60—70 тисяч містян.
«З того часу в місто масово почали заїжджати гастролери та гастарбайтери з росії, За версією місцевого мешканця Мелітополя, населення міста стало більшим, ніж було до окупації, тобто більше за 150 тисяч. Здебільшого це ті, хто приїхав», — заявив Іван Федоров.
Він наголосив, що таким чином росіяни намагаються погасити український спротив, який триває на окупованих територіях, і змінити генофонд, щоб ускладнити життя українців у місті.
- Мелітополь перебуває під контролем військ рф від 26 лютого 2022 року.
- Іван Федоров обіймає посаду мера Мелітополя з грудня 2020 року. 23 січня 2024 року Кабмін погодив призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА і звільнення Юрія Малашка з цієї посади.
- На початку повномасштабної війни Іван Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, а вже 11 березня 2022 його викрали російські військові. Через кілька днів його обміняли на девʼятьох полонених окупантів.