Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пішов у відставку. Це повʼязано з президентськими та парламентськими виборами цього року.

Про це політик повідомив на брифінгу в адміністрації уряду, передає грузинське медіа Sova.

За його словами, він отримав пропозицію від політради стати головою партії «Грузинська мрія». Її зʼїзд відбудеться 1 лютого.

Також Іраклій Гарібашвілі сказав, що важливо, щоб наступний прем’єр своєчасно представив свою команду, але не назвав імені наступника. Грузинські медіа писали, що є імовірність, що посаду премʼєра може зайняти нинішній лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобазідзе.

«У команді багато успішних лідерів, і правильно, якщо ще комусь надасться можливість [бути премʼєром]. Тепер ми стоїмо перед новим викликом. У найближчому майбутньому ми оберемо новий парламент, «Грузинська мрія» має бути готовою до переконливої перемоги на виборах», — сказав Гарібашвілі.

Іраклій Гарібашвілі вперше став премʼєром у 2013 році і був на цій посаді до 2015 року. Наприкінці 2015 року він подав у відставку і повернувся в уряд у 2019 році як міністр оборони. У лютому 2021 року парламент Грузії затвердив його премʼєр-міністром.

Разом з цим Іраклі Гарібашвілі тривалий час працював у структурах грузинського бізнесмена Бідзіни Іванішвілі, який довго працював у росії та має російське громадянство. Останній у 2012 році створив партію «Грузинська мрія», яка відтоді утримує владу у Грузії.