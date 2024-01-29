Справа Майдану: двом екскомандирам «Беркуту» оголосили підозри за знищення доказів убивства

Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри екскомандирам спецпідрозділу «Беркут», які намагались знищити докази вбивства учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року.

ДБР стверджує, що з цієї зброї спецпризначенці вбили 48 людей і поранили 90 учасників акцій протесту на вулиці Інститутській у столиці. Колишні командир полку й командир роти «Беркуту» перевезли вогнепальну зброю, порізали її на частини і затерли серійні номери.

За версією слідства, після цього порізану зброю скинули в річку Віта — це притока Дніпра, частину закопали на березі. Так знищили 24 автомати 7,62 мм АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» і рушницю «Форт-12» калібру 9 мм.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує 10 років позбавлення волі.