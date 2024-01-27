WP: США готують нову стратегію підтримки України. Вона не передбачає повернення територій у 2024 році

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє новий план довгострокової підтримки України у війні проти росії. Стратегія змістить акцент з відвоювання окупованих росією територій на те, щоб допомогти Україні відбити нові наступи окупантів, а також посилити бойові сили й економіку.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Новий план суттєво відрізняється від торішнього, коли США та їхні союзники спрямовували Києву сучасну техніку і забезпечували підготовку військових, розраховуючи, що саме це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну і південну Україну. Зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони, пише видання.

«Зрозуміло, що їм [українцям] буде важко спробувати здійснити такий же серйозний поштовх на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року», — сказав високопосадовець адміністрації Байдена журналістам.