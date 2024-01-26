УЗ охоронятиме свою інфраструктуру дронами. Це робитимуть ветерани

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Там працюватимуть ветерани-залізничники, які через поранення повернулися з фронту.
Про це повідомила пресслужба.
УЗ пояснює, що це допоможе в охороні й дасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід у цивільній роботі. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.
Перевізник підписав меморандум із Центром підготовки операторів БпЛА «Крук». Інструктори займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників: навчатимуть пілотування коптерів, інженерної справи, складання та обслуговування дронів.
Дрони використовуватимуть для боротьби з розкраданням майна УЗ на станціях і перегонах, а також щоб фіксувати правопорушення, виявляти крадіжки пального з локомотивів, інспектувати інфраструктуру, розслідувати транспортні пригоди.
- Влітку «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в пасажирські поїзди. Вона має право розглядати справи про адміністративні правопорушення й накладати штрафи, затримувати правопорушників і передавати їх правоохоронцям, проводити огляд людей і речей, а також застосовувати фізичний вплив чи спецзасоби.