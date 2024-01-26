УЗ охоронятиме свою інфраструктуру дронами. Це робитимуть ветерани

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Там працюватимуть ветерани-залізничники, які через поранення повернулися з фронту.

Про це повідомила пресслужба.

УЗ пояснює, що це допоможе в охороні й дасть можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід у цивільній роботі. Спочатку створять тестовий підрозділ, а потім цілу мережу.

Перевізник підписав меморандум із Центром підготовки операторів БпЛА «Крук». Інструктори займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників: навчатимуть пілотування коптерів, інженерної справи, складання та обслуговування дронів.

Дрони використовуватимуть для боротьби з розкраданням майна УЗ на станціях і перегонах, а також щоб фіксувати правопорушення, виявляти крадіжки пального з локомотивів, інспектувати інфраструктуру, розслідувати транспортні пригоди.