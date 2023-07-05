«Укрзалізниця» повертає воєнізовану охорону в пасажирські потяги

З кінця червня воєнізована охорона працює в поїздах № 81 «Київ — Ужгород», № 41 «Дніпро — Трускавець» та № 712 «Київ — Краматорськ».

Про це пише пресслужба «Укрзалізниці».

Перевізник планує збільшити кількість поїздів з воєнізованою охороною за результатами першого тижня роботи.

Під час рейсу в поїзді перебувають два працівники охорони, які патрулюють вагони. Вони мають спецформу та розпізнавальні знаки. Їх можна викликати через провідника чи начальника поїзда.

Воєнізована охорона має право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати штрафи, затримувати правопорушників і передавати їх правоохорнцям, проводити огляд людей і речей, а також застосовувати фізичний вплив чи спецзасоби.

З 30 червня до 5 липня найчастішими правопорушеннями у поїздах були куріння та розпивання алкоголю.