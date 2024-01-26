Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла у фінал Australian Open у парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в карʼєрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. На Australian Open українка виграла півфінал у тандемі з латвійською спортсменкою Єленою Остапенко.
У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок і Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з австралійками Кімберлі Біррелл і Олівією Гадецкі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.
У півфіналі Кіченок і Остапенко змагалися проти канадійки Габріели Дабровскі та новозеландки Ерін Раутліфф. Обидва сети Кіченок і Остапенко виграли з рахунком 7:5. Суперницями Кіченок і Остапенко у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру — Се Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться в неділю, 28 січня.
Україну втретє представлять у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем. У 2008 році Альона та Катерина Бондаренко виграли в Мельбурні титул, а в 1999 році Олена Татаркова програла парний фінал Вімблдону.
Людмила Кіченок вдруге в карʼєрі гратиме у фіналі турнірів Грендслем. На Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павичем.
- Турнір «Великого шлему» Australian Open 2024 проходить у Мельбурні з 14 до 28 січня. Призовий фонд становить 86,5 млн австралійських доларів.
- 25 січня українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китайській тенісистці Цінь Вень Чжен і вибула у півфіналі Australian Open. Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open.