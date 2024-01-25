Даяна Ястремська поступилася китайській тенісистці та вибула з півфіналу Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китайській тенісистці Цінь Вень Чжен і вибула у півфіналі Australian Open.

Загалом матч Ястремської у півфіналі турніру тривав 1:37 години. Українка припустилася пʼяти подвійних помилок (проти трьох у китаянки). Також Ястремська допустила більше невимушених помилок — 23 проти 18. Поєдинок завершився рахунком 6:4, 6:4.

Ястремська стала лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка, стартувавши з кваліфікації, дійшла до півфіналу Australian Open. Першою це зробила австралійка Крістін Матісон ще 1978 року. Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open.

Після вибуття з турніру Ястремська, яка розпочала Australian Open 93-ю в рейтингу, здійснила стрибок одразу на 64 позиції — до 29 місця.