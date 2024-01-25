Україна отримала від Франції ще дві реактивні системи залпового вогню LRU

У рамках «Коаліції артилерії для України» Міністерство оборони Франції передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, які французькою альтернативою американської MLRS M270.

Про це йдеться на сайті Міноборони Франції.

«Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 мм», — розповів глава «Коаліції артилерії для України» Жан-Мішель Гійотон в інтервʼю для пресслужби Міноборони.

Перші чотири Lance-roquettes unitaire ЗСУ отримали восени 2022 року.

LRU оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою звʼязку.

Усього модернізацію пройшли 13 із 57 РСЗВ французької армії протягом 2011—2014 років. Потім їх відправили до складу 1-го артилерійського полку.

Інші бойові машини, які вирішили не оновлювати, потрапили на зберігання. Загалом Франція планує замінити всі свої M270 до 2027 року.

Як і американський варіант, LRU може використовувати реактивні високоточні снаряди сімейства GMLRS, що забезпечує їй неперевершену точність та дальність стрільби до 80 км.