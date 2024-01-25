Суд у росії засудив Дарʼю Трепову до 27 років колонії. Її звинувачують у загибелі Владлена Татарського

Другий Західний окружний військовий суд на виїзному засіданні в Санкт-Петербурзі засудив до 27 років увʼязнення Дарʼю Трепову, звинувачену в загибелі «воєнкора» Владлена Татарського.

Про це пише «Медіазона».

Треповій висунули звинувачення за статтями про теракт, незаконний обіг вибухових речовин і підробку документів. За першою вона отримала 18 років позбавлення волі, за другою — 13 років, а за третьою — два роки.

За версією прокуратури, злочин спланувала група невідомих, які не згодні з проведенням «спеціальної військової операції» на території України.

Прокурори вважають, що Татарського вбили для «залякування суспільства» та «створення резонансу з використанням методів конспірації».

Прокуратура просила для Трепової 28 років колонії.

Сама Трепова не визнала провини за жодною зі статей. При цьому вона не заперечувала, що принесла статуетку з вибухівкою до кафе, де виступав Татарський. Утім, дівчина стверджує, що принесла її за завданням журналіста Романа Попкова, думаючи, що всередині фігурки пристрій для запису.

Чоловік Трепової Дмитро Рилов вимагав у Попкова зізнатися, натомість той відповів: «Правду про операції спротиву ви дізнаєтеся тоді, коли буде потрібно».

Другому фігуранту справи Дмитру Касінцеву суд призначив 21 місяць колонії за те, що у нього в квартирі Трепова переховувалася після загибелі Татарського. Його звинуватили у приховуванні особливо тяжкого злочину «шляхом введення в оману правоохоронних органів».