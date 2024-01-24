Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ

Вчені досягли першої у світі ЕКЗ-вагітності носорога, підсадивши створений у лабораторії ембріон сурогатній матері. Процедуру провели з південним білим носорогом.

Про це пише BBC.

Прорив учених дає можливість врятувати північного білого носорога (близькоспорідненого виду до південного) від вимирання. На планеті залишилися лише дві такі тварини — Наджин та її дочка Фату. Північні білі носороги колись водилися по всій Центральній Африці, але незаконне браконьєрство знищило дику популяцію.

Оскільки вид не може розмножуватися, він вважається технічно вимерлим. Проте тепер команда Biorescue звернулася до науки про фертильність, щоб повернути вид.

Останні північні білі носороги Наджин і Фату. Jan Zwilling / BBC

Проєкт тривав роками і мав багато труднощів — від забору яйцеклітин у двотонних тварин до створення перших в історії ембріонів носорогів у лабораторії.

Ембріон, створений з використанням яйцеклітини південної білої самки із зоопарку в Бельгії, запліднили спермою самця з Австрії, і перенесли в тіло піденної білої сурогатної самки в Кенії. Їй вдалося завагітніти.

Однак через 70 днів вагітності сурогатна мати померла після зараження бактеріями клостридіями. Ця смерть стала ударом для команди, яка виявила, що плід чоловічої статі уже виріс до 6,5 сантиметра, добре розвивався і мав 95% шансів народитися живим.

Попри смерть самки метод спрацював і показав, що життєздатна вагітність через ЕКЗ носорога реальна. Тепер учені спробують провести таку ж процедуру за допомогою ембріонів північного білого носорога.

Існує лише 30 рідкісних ембріонів, які зберігаються в рідкому азоті в Німеччині та Італії. Їх створили з використанням яйцеклітин самки Фату і сперми від двох самців північних білих носорогів, яку зібрали перед їхньою смертю.

Проте є ще одна проблема: ані молодша самка Фату, ані її мати Наджин не зможуть завагітніти через вік і слабке здоровʼя. Тож ембріон імплантують в утробу сурогатного південного білого носорога.

Команда Biorescue планує імплантувати ембріони в найближчі місяці, щоб дитинча народилося за життя Фату і Наджин. Дослідники хочуть, щоб новонароджений отримав соціальну спадщину північного білого носорога, вивчив їхню мову і перейняв поведінку від двох останніх північних білих носорогів.