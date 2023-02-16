Журі визначило переможців конкурсу Travel Photographer of the Year 2022

Організатори міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year 2022 (TPOTY) визначили авторів найкращих фотографій від мандрівників за підсумками минулого року.

Переможцем став словенець Матьяз Кривич із фото 33-річного північного білого носорога на імʼя Наджин. На фото він разом із доглядачем заповіднику «Ол Педжета» (Кенія). Північний білий носоріг майже вимер — Наджин один із двох представників виду, які досі живі.

Друге, третє, четверте і пʼяте місця взяли фотографії виверження вулкана Кумбре-Вʼєха, пташенят пінгвінів у льодовому тунелі, групи зебр вимираючого виду Греві та лева, який виглядає скрізь рештки вбитого ним буйвола.

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Загалом нагороди отримали 14 фотографів у різних вікових категоріях. З усіма роботами-переможцями можна ознайомитися за посиланням.