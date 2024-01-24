Найбільший банк Кіпру пішов з росії

Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus закрив представництва у Москві та Санкт-Петербурзі і припинив акредитацію своїх відділень у росії.

Про це повідомив Центральний банк рф, передає The Moscow Times.

Представництва іноземних банків у росії не проводять банківські операції, такі як відкриття рахунків чи здійснення переказів. Вони діють як відокремлені підрозділи, що представляють інтереси кредитної організації, і є юридичними особами.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв у росії було 37 іноземних кредитних організацій. Вони почали закриватися з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зараз залишилося 23.

Це повʼязано із санкціями проти росії. Так, за даними аналітиків Raiffeisen Bank International AG, активи іноземних кредитних організацій у росії скоротилися до $66 мільярдів у 2023 році як порівняти з $119 мільярдами у 2021 році і $239 мільярдами у 2012 році. Нинішній рівень бізнесу західних банків у росії порівнюють зі станом, який був наприкінці 1980-х, коли їхні активи оцінювалися в $40 мільярдів.

Трансформацією банківського ринку росії і виходом з нього західних банків скористався Китай, який позиціонує себе як альтернативний фінансовий центр і отримує прибуток від переходу рф на азіатські торговельні ринки. Сукупні російські активи «великої четвірки» банків Китаю зросли в чотири рази з кінця 2021 року.