У Нідерландах затримали трьох причетних до допомоги росії в обході санкцій

Влада Нідерландів заарештувала трьох людей, яких підозрюють у допомозі росії в обході європейських санкцій. Це відбулося в рамках розслідування міжнародної мережі контрабанди.
Про це пише Politico.
Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила про затримання, яке було 9 січня. Рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Розслідування справи розпочали наприкінці 2023 року. Воно викрило мережу підприємств, які використовувалися для обходу санкцій щодо експорту до росії. Підприємства зосереджувалися навколо зареєстрованої в Нідерландах торгової компанії, яку створили у 2017 році, зокрема, для імпорту, експорту та продажу електротехнічного та лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Компанією управляє її єдиний акціонер з росії.
Двоє підозрюваних були адміністраторами цієї компанії. Третій підозрюваний — співробітник зовнішнього підрядника, який нібито знав про порушення заборони на експорт.
З початку повномасштабної війни ЄС накладає на росію санкції, однак вони мають лазівки. Кожен новий санкційний пакет намагається зменшити кількість варіантів для обходу обмежень.
- У жовтні 2023 року в Нідерландах увʼязнили на 18 місяців 56-річного підприємця з росії через порушення санкцій — він продавав мікрочипи до рф через власну компанію.
- У вересні минулого року в Нідерландах заарештували чиновника Міноборони за звинуваченням в експорті авіазапчастин до росії через треті країни в обхід санкцій ЄС.