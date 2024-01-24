У Нідерландах затримали трьох причетних до допомоги росії в обході санкцій

Влада Нідерландів заарештувала трьох людей, яких підозрюють у допомозі росії в обході європейських санкцій. Це відбулося в рамках розслідування міжнародної мережі контрабанди.

Про це пише Politico.

Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила про затримання, яке було 9 січня. Рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Розслідування справи розпочали наприкінці 2023 року. Воно викрило мережу підприємств, які використовувалися для обходу санкцій щодо експорту до росії. Підприємства зосереджувалися навколо зареєстрованої в Нідерландах торгової компанії, яку створили у 2017 році, зокрема, для імпорту, експорту та продажу електротехнічного та лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях. Компанією управляє її єдиний акціонер з росії.

Двоє підозрюваних були адміністраторами цієї компанії. Третій підозрюваний — співробітник зовнішнього підрядника, який нібито знав про порушення заборони на експорт.

З початку повномасштабної війни ЄС накладає на росію санкції, однак вони мають лазівки. Кожен новий санкційний пакет намагається зменшити кількість варіантів для обходу обмежень.