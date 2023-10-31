У Нідерландах росіянина увʼязнили на 18 місяців за постачання чипів до рф. Також він заплатить штраф

У Нідерландах 56-річного підприємця з росії увʼязнили на 18 місяців через порушення санкцій. Він також має заплатити штраф €200 тисяч.
Про це пише видання NOS.
Росіянина заарештували в селі Горссел наприкінці вересня 2022 року. Служба фінансових розслідувань вийшла на слід чоловіка після того, як на його банківський рахунок надійшли гроші з іншої країни. Виявилося, що він протягом шести років продавав мікрочипи до росії через власну компанію.
Після початку повномасштабної війни росії проти України і запровадження санкцій проти рф, чоловік намагався обійти обмеження і вів бізнес із російськими покупцями через фіктивні рахунки на Мальдівах. Однак зрештою його товари потрапляли до російських оборонних підприємств. Суд визнав його винним у свідомому обході європейських санкцій проти росії.
- 26 жовтня підприємця із центральної Німеччини арештували за підозрою в постачанні росії двигунів для безпілотників «Орлан-10». У 2022 та 2023 роках чоловік постачав моделі авіаційних двигунів, електронні компоненти та інші матеріали через посередника в Гонконзі компанії, що базується в Санкт-Петербурзі. Він перебуває під слідством.