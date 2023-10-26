У Німеччині арештували підприємця, який в обхід санкцій продавав росії двигуни для дронів «Орлан-10»

Підприємця з центральної Німеччини арештували за підозрою в постачанні росії двигунів для безпілотників «Орлан-10». Таким чином бізнесмен порушив санкційний режим, запроваджений після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомили прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління в Бонні.

Обвинувачений перебуває під слідством за підозрою в порушенні німецького закону про зовнішню торгівлю й платежі.

За версією слідства, у 2022 та 2023 роках чоловік постачав моделі авіаційних двигунів, електронні компоненти та інші матеріали через посередника в Гонконзі компанії, що базується в Санкт-Петербурзі.

Авіаційні двигуни тієї моделі, яку німецький підприємець збував у росію, використовуються, зокрема, в російських розвідувальних безпілотниках «Орлан-10». Їх російські збройні сили використовують для наведення артилерійського вогню.

Слідчі управління карного розшуку митниці вилучили у компанії обвинуваченого загалом 120 таких двигунів ще влітку 2023 року, запобігши таким чином можливому експорту до росії.

Крім того, підприємця звинувачують у незаконному вивезенні з Німеччини двох дорогих автомобілів. Вони теж нібито були ввезені в росію через Гонконг, що також порушує санкційний режим ЄС.

Вартість усіх незаконно вивезених товарів становить близько двох мільйонів євро. Німецькі правоохоронці також провели обшуки в шести житлових і офісних приміщеннях, повʼязаних із обвинуваченим.