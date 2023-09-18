У Нідерландах заарештували чиновника Міноборони. Він допомагав постачати росіянам авіазапчастини

У Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіазапчастин до росії через треті країни в обхід санкцій ЄС.
Про це повідомляє Euractiv.
Помешкання 48-річного чоловіка в місті Арнем обшукали, а самого посадовця заарештували. Також затримали його 53-річного спільника, який надав слідчим інформацію про злочин.
«За місцем проживання вилучено записи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в Міністерстві оборони», — повідомили в Службі фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів. У Міноборони країни цю інформацію поки не прокоментували.
- На початку червня стало відомо, що Сполучені Штати визначили пʼять країн, які допомагають росії обходити санкції, — це Туреччина, Казахстан, Грузія, Обʼєднані Арабські Емірати та Вірменія.
- 23 червня Рада Європейського Союзу затвердила одинадцятий пакет санкцій проти росії. Він мав на меті посилити обмеження і боротися з обходом санкцій.