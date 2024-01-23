У Харкові кількість жертв російської ракетної атаки зросла до семи

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Харкові ще одне тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок ранкових російських обстрілів міста вже загинули семеро людей.
Пошукові роботи тривають, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За останніми даними поліції, унаслідок атаки постраждали щонайменше 57 людей, серед них восьмеро дітей.
Зруйнована цивільна інфраструктура: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торгового центру. Пошкоджені автомобілі.
- Уранці 23 січня росія здійснила чергову масштабну ракетну атаку на Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили крилаті й балістичні ракети. Є поранені й загиблі в Харкові, Києві та Павлограді. Зокрема, у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки, пошкодили пожежну частину й іншу цивільну інфраструктуру, повідомили в ДСНС.