Росія масовано атакувала Україну. Є загиблі в Харкові й Павлограді

Російські окупанти вранці 23 січня масовано атакували Україну з повітря. Загинули люди в Харкові та Павлограді на Дніпропетровщині.

Київ

Станом на 08:45 у столиці відомо про десять постраждалих у Соломʼянському, Печерському та Святошинському районах, повідомив мер Віталій Кличко. Більшість поранених із мінно-вибуховими травмами. У КМВА додали, що одна людина загинула. Пізніше міський голова спростував цю інформацію — жінку доправили в реанімацію, вона жива. Він додав, що станом на 9:30 відомо про 18 постраждалих, серед яких троє дітей.

У Святошинському районі горіли автомобілі, квартири в багатоповерхівці, є пошкодження нежитлової забудови. У Печерському теж пошкоджена нежитлова будівля. У Соломʼянському житловий будинок зазнав руйнувань, а в Дарницькому зафіксували падіння уламків на дахи.

Через обстріл пошкоджено «Локомотив» — спортивний комплекс «Укрзалізниці», одна людина там отримала поранення. На місці працюють вибухотехніки та ДСНС.

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Харків

Через ранкову атаку в Харкові повністю зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Під завалами можуть бути люди. Також в одній з частин Київського району немає світла, частково води, пише мер Терехов.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загинули дві жінки. Одна жінка 59 років загинула від влучання окупантів по житловому будинку. Постраждали 28 людей. У МВС станом на 09:00 додали, що в Харкові загинули три людини. Кількість поранених зросла до 38 станом на 9:35. Наразі відомо проо чотирьох загиблих.

Дві госпіталізовані жінки померли в лікарні. Кількість загиблих зросла до пʼяти людей, а поранених до 46.

Павлоград

У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану ракетну атаку загинула одна людина. Ще одній надають медичну допомогу, інформував голова ОВА Сергій Лисак.

Київщина

Рятувальники працюють у Бучанському районі. Там пошкоджені два багатоповерхових будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Троє людей постраждали, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.