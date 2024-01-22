Forbes: Підприємці зустрілися з владою на тлі арешту Ігоря Мазепи — було «тотальне обурення» через дії ДБР

Члени економічного блоку уряду та керівництво Верховної Ради провели закриту зустріч з підприємцями. На ній обговорювали тиск силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на бізнесменів, які були там присутні.

Зустріч відбувалася в змішаному форматі — частина підприємців підключилася онлайн. З боку влади в ній брали участь перша віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Коментуючи загальну атмосферу зустрічі, один зі співрозмовників Forbes констатував тотальне обурення бізнесу щодо дій правоохоронних органів.

За словами іншого бізнесмена, була реакція на заяву Громадського руху «Маніфест 42» по справі Ігоря Мазепи. «Позиція бізнесу: під час війни потрібно закінчувати історії з кошмарення бізнесу, який працює і платить податки», — наголосив він.

«Формально зустрілися, поговорили, розійшлися. Відпрацьована схема – випустити пару. Єдиний плюс зустрічі — лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі», — зазначив ще один бізнесмен.

Громадський рух «Маніфест 42» у відповідь на арешт бізнесмена Ігоря Мазепи оголосив про перехід до більш радикальних форм протесту проти «свавілля тилових силовиків щодо бізнесу». Обʼєднання анонсувало попереджувальну акцію протесту — зупинку на годину підприємств — у разі, якщо влада не зреагує на її вимоги.