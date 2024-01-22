Українська тенісистка Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, розгромивши білоруску

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, розгромивши білоруску Вікторію Азаренко.

Ястремська була однією з трьох українок, що пройшли до четвертого кола на Australian Open 2024. Раніше українка Марта Костюк розгромила у матчі 1/8 фіналу росіянку Марію Тімофеєву і вперше в карʼєрі пройшла до 1/4 турніру в Австралії. Ястремська теж вийшла до чвертьфіналу вперше у своїй карʼєрі.

Матч між тенісистками тривав 02:10 години. Ястремська продовжила грати агресивно й у другій партії: закінчила поєдинок з 38 віннерами, але й здійснила 37 невимушених помилок.

Водночас тенісистка Еліна Світоліна після другого гейму в 1/8 фіналу викликала на корт фізіо, вказуючи на проблеми зі спиною. Після завершення медичного тайм-ауту українка програла гейм на своїй подачі та вирішила знятися з матчу — пізніше вона пояснила, що в неї прихопило спину. Світоліна сподівається, що це швидкоплинна проблема і що вона зможе повернутися до тренувань, можливо, за тиждень.