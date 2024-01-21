Українська тенісистка Костюк вийшла в 1/4 Australian Open, розгромивши росіянку

Перша з трьох українських тенісисток, які дійшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, проходить далі. Марта Костюк обіграла «нейтральну» росіянку Марію Тімофеєву і проходить до 1/4.

Поєдинок за вихід до чвертьфіналу тривав 1 годину 15 хвилин. Українка розгромила Тімофеєву з рахунком 6:2, 6:1.

Тепер у Костюк попереду поєдинок за вихід до півфіналу з четвертою ракеткою світу, чинною чемпіонкою US Open — Корі Гофф зі США.