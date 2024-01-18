Уперше в історії чотири українські тенісистки вийшли у третє коло турніру «Великого шлему»

На Australian Open 2024 у третє коло вийшли українські тенісистки Даяна Ястремська (№ 93 WTA), Марта Костюк (№ 37 WTA), Леся Цуренко (№ 33 WTA) та Еліна Світоліна (№ 23 WTA). Уперше аж чотири українки зіграють в третьому колі турніру, пише Tribuna.com.

Раніше чотири тенісистки представляли Україну на «Великих шлемах» лише у другому колі Australian Open 2024, Australian Open 2018 і US Open 2020.

Три тенісистки доходили до третього раунду на Australian Open у 2018 та 2023 роках і US Open у 2016 році.

У третьому колі Ястремська зіграє проти Емми Наварро (№ 26 WTA) зі США, Цуренко зустрінеться з чинною переможницею Australian Open Аріною Соболенко (№ 2 WTA), Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян (№ 74 WTA), а Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич (№ 85 WTA).