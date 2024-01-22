Українці обрали журі Нацвідбору на «Євробачення-2024». Ними стали Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Про це повідомило Мінкультури.

Протягом тижня в застосунку «Дія» кожен українець міг проголосувати за одного з девʼяти кандидатів. Загалом в опитуванні взяли участь понад 720 тисяч людей.

Міністерство культури України / Facebook

За народного артиста України Андрія Данилка проголосували 315,6 тисячі українців, за переможницю «Євробачення-2016» Джамалу — 170,2 тисячі, а за співака Сергія Танчинця — 89,5 тисячі.

Уже 3 лютого у фіналі Нацвідбору трійка журі разом із глядачами обере представника України на «Євробаченні-2024».