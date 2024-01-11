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Жеребкування визначило фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Софія Телішевська
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«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.

Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року. Як і в попередні роки, переможця, що представлятиме Україну, визначать за результатами голосування журі й глядачів.

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору

  • YAKTAK — Lalala;
  • INGRET — Keeper;
  • NAZVA — Slavic English;
  • ANKA — «Палала»;
  • Drevo — Endless chain;
  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
  • MÉLOVIN — DREAMER;
  • SKYLERR — Time is running out;
  • Ziferblat — Place I Call Home;
  • YAGODY — Tsunamia;
  • NAHABA — GLASSS.

Цьогоріч було усього 400 заявок та 280 артистів, з них обрали 11 фіналістів.

  • У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з пʼятьма країнами-засновницями — Великою Британією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.