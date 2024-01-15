У «Дії» стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2024»

У застосунку «Дія» відкрили опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2024». Опитування триватиме з 15 до 22 січня.

Про це пише пресслужба «Дії».

Кандидати в журі: музичний експерт Олександр Варениця, співак Андрій Данилко, співачка Джамала, продюсерка Олена Коляденко, співачка й фіналістка Національного відбору 2020 з піснею «Соловей» Катерина Павленко, співак і продюсер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара й телеведучий Павло Шилько.

Щоб взяти участь в опитуванні, потрібно зайти в «Дію», натиснути «Сервіси», перейти в розділ «Опитування» та обрати фаворита.

Голосувати можна за одного кандидата. Троє з них, що зберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору.