Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила пʼятьох причетних

Поліція встановила пʼятьох чоловіків, які 15 січня ломились у квартиру журналіста-розслідувача видання «Наші гроші» Юрія Ніколова.

У столичній поліцї заявили, що це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. За місцями їх проживання пройшли обшуки. У них вилучили телефони, на які вони знімали «візит» до журналіста, та іншу компʼютерну техніку.

Слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру за перешкоджання журналістській діяльності (ч. 2 ст. 171 КК).