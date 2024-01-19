Прокуратура розпочала кримінальне впровадження за фактом переслідування журналіста Ніколова

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне впровадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю. Хоч Офіс генпрокурора не називає імені журналіста, йдеться про Юрія Ніколова — журналіста-розслідувача видання «Наші гроші».

За даними слідства, 15 січня 2024 року група людей прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі столиці — там проживає спецкореспондент одного з видань, йдеться у релізі. Перебуваючи на міжквартирному сходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії.

Раніше Юрій Ніколов розповів, що 15 січня невідомі намагалися проникнути до нього у квартиру, кричали, щоб він ішов служити, і називали ухилянтом. Образливі написи в бік Ніколова вони залишили на вхідних дверях. Журналіста в цей момент не було вдома.