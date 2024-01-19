Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет до березня. США уникнули шатдауну

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до березня. Таким чином США уникнули часткового шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Підписаний законопроєкт дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня. Це сталося завдяки новій двоетапній резолюції.

Минулого тижня лідери Конгресу оголосили, що погодили постійний бюджет, але розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування. Для України це важливо — після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 мільярдів, в якому закладено гроші для фінансової та військової допомоги Україні.