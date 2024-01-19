У Придністровʼї російські «миротворці» провели несанкціоновані навчання. Молдова вимагає розслідування

Делегація Молдови у Спільній контрольній комісії вимагає розслідування російських військових навчань у Придністровʼї. «Миротворці» застосовували незадекларовану зброю, якої раніше в них не було, а також не пускали місію ОБСЄ через свої незаконно встановлені блокпости.

Про це молдовська сторона заявила на засіданні Спільної контрольної комісії.

Молдовська сторона нагадала, що російські військові проводили навчання на постах спільних «миротворчих» сил із застосуванням військового озброєння, техніки та засобів, частина яких навіть не задекларована як техніка військового контингенту.

Молдовська делегація наголосила, що імітована стрілянина «викликає занепокоєння серед цивільних через жахливі звуки стрілянини та потенційну можливість небажаного загострення ситуації».

Також Молдова обурена тим, що в грудні та січні придністровські силовики жодного разу не пропустили моніторингові групи місії ОБСЄ через свої незаконно встановлені блокпости.

Крім того, за навчаннями спостерігали двоє військових начальників, присутність котрих без дозволу Спільного військового командування є грубим порушенням положень про комендатури в районах з посиленим режимом безпеки.

«Делегація Молдови звернулася з проханням провести розслідування цих порушень і розробити нові правила проведення навчань, щоб запобігти подібним протиправним діям з боку одного з військових контингентів Об’єднаних миротворчих сил», — заявили в Бюро реінтеграції Молдови.