Придністровʼя попросило росію збільшити кількість «миротворців» у регіоні. У Молдові відреагували

Голова представництва невизнаного Придністровʼя в рф Леонід Манаков попросив росію збільшити кількість «миротворців» у регіоні. У Молдові кажуть, що той не має права на такі прохання.

Про це пише NewsMaker.

Манаков заявив, що у Придністровʼї перебувають щонайбільше 450 «миротворців», а має бути 3 100 бійців. За його словами, збільшити кількість «миротворців» можна за рахунок росіян, які зараз живуть у Придністровʼї.

У Кишиневі поставили під сумнів право голови представництва невизнаного Придністровʼя звертатися до росії з приводу збільшення кількості «миротворців» у регіоні. Молдавське Бюро реінтеграції вимагає розʼяснень щодо статусу представництва ПМР у росії й нагадує, що питання російського контингенту можуть обговорювати лише підписанти мирної угоди від 21 липня 1992 року, а не люди, які «не мають до цього жодного стосунку».