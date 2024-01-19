Bloomberg: ЄС обговорює 13-й пакет санкцій проти росії. Його хочуть ухвалити напередодні другої річниці війни

Пакет включатиме розширення санкційних списків, посилення торговельних обмежень і боротьбу з постійними спробами росії обійти санкції як через треті країни, так і через компанії в ЄС. Можливі санкції обговорювали 17 січня на зустрічі послів країн-членів ЄС, де держави-члени торгувалися, як краще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти згоди щодо 13-го пакета санкцій до наступного місяця буде нелегко, оскільки попередній пакет потребував тижнів переговорів .

Європейський Союз розпочав обговорення 13-го пакету санкцій проти росії. Його хочуть затвердити до 24 лютого — другої річниці вторгнення росії в Україну.

Дискусії тривають і щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України — деякі країни ЄС хочуть використати його як спосіб модернізації нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру. У межах ЄФМ країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, що вони надсилають Україні.

Зовнішньополітична служба ЄС запропонувала надати фонду річний бюджет в обсязі близько €5 мільярдів, але не змогла досягти консенсусу між країнами-членами. За словами співрозмовників видання, незабаром посадовці представлять державам-членам новий документ з пропозиціями. На думку послів деяких країн, зокрема Німеччини, ЄФМ у нинішньому вигляді не надто ефективний, адже все більше поставок озброєнь відбувається за рахунок недавно закупленої зброї, а не з наявних запасів.