WSJ: Байден готовий посилити імміграційну політику, щоб розблокувати фінансову допомогу Україні

Президент США Джо Байден погодився запровадити жорсткішу імміграційну політику, аби розблокувати допомогу Україні, пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Ідеться про готовність Байдена підтримати угоду щодо міграції, яку зараз розробляють представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США. Угода має обмежити можливість надання притулку у Сполучених Штатах для мігрантів, які потрапляють до країни через південний кордон.

Також Білий дім може підтримати заборону на надання притулку мігрантам, які вʼїхали до США через сусідню країну, якщо вони спочатку не попросили притулку в ній.

Як зазначили співрозмовники WSJ, адміністрація хоче скоротити потік мігрантів до кордону США і мінімізувати репресивні заходи.

Скорочення імміграції також допомогло б Байдену захиститися від критики Республіканської партії напередодні президентських виборів 2024 року і здобути прихильність виборців, пише WSJ. Видання наголошує, що майже 70% американців не схвалюють міграційну політику чинного президента, а 63% вважають, що він має діяти жорсткіше.