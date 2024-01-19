Оголосили ведучих Нацвідбору «Євробачення-2024»

Ведучими Національного відбору на «Євробачення-2024» стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос «Євробачення в Україні» Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.
Про це пише «Євробачення Україна».
3 лютого у фіналі Нацвідбору троє ведучих працюватимуть разом на головній сцені й окремими парами в конкретних зонах.
Бекстейдж і передшоу Нацвідбору на «Євробачення-2024» вестиме ведуча Анна Тульєва.
Фіналістами Нацвідбору на «Євробачення-2024» стали YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil та інші.
- У «Дії» стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2024».
- У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з пʼятьма країнами-засновницями — Великою Британією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією, і переможницею попереднього конкурсу — Швецією.