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Оголосили ведучих Нацвідбору «Євробачення-2024»

Автор:
Ліза Бровко
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Ведучими Національного відбору на «Євробачення-2024» стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос «Євробачення в Україні» Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.

Про це пише «Євробачення Україна».

3 лютого у фіналі Нацвідбору троє ведучих працюватимуть разом на головній сцені й окремими парами в конкретних зонах.

Бекстейдж і передшоу Нацвідбору на «Євробачення-2024» вестиме ведуча Анна Тульєва.

Фіналістами Нацвідбору на «Євробачення-2024» стали YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil та інші.

  • У «Дії» стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2024».
  • У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з пʼятьма країнами-засновницями — Великою Британією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією, і переможницею попереднього конкурсу — Швецією.