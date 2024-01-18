У двох моделях Apple Watch вимкнуть функцію вимірювання рівня кисню у крові через патентну суперечку

У США суд знову заборонив продаж двох моделей Apple Watch через патентну суперечку з компанією Masimo. Apple зобовʼязалася від сьогодні вимкнути функцію вимірювання рівня кисню у крові в Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2, щоб зняти заборону.

Про це пише Associated Press.

Функцію вимірювання кисню у крові Apple вперше додала до своїх годинників у 2020 році в моделі Series 6. Тоді вирувала пандемія коронавірусу, і деякі лікарі використовували показники рівня кисню у крові, щоб оцінити вплив вірусу на дихання пацієнтів.

Ця функція відстежує рівень кисню у крові людини протягом дня. Користувач також може отримати поточні показники, що займає близько 15 секунд. Цю функцію додали також в Apple Watch Series 7 і Series 8. Apple припинила продаж Series 7, коли компанія випустила нові моделі, утім, модель Series 8 досі можна придбати.