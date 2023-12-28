У США тимчасово скасували заборону на продаж деяких моделей Apple Watch

Компанія Apple тимчасово відновлює продажі своїх годинників Apple Watch у США після того, як вона виграла апеляційний суд.

Про це пише Reuters.

Компанія подала екстрений запит до Апеляційного суду Федерального округу США з проханням зупинити наказ Комісії з міжнародної торгівлі. Остання постановила, що Apple порушила патенти компанії Masimo.

Тому перед Новим роком клієнти зі Штатів знову можуть купити Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2.

У 2021 році виробник медичних пристроїв Masimo Corp. подав скаргу на Apple, звинуваючи компанію у викраденні «функцій світлооксиметрії». У Masimo стверджують, що саме вони винайшли цю технологію, і що Apple переманювала співробітників компанії, щоб отримати доступ до інформації.

Apple подала зустрічний позов, назвавши судові дії Masimo «маневром, щоб розчистити шлях» для власного розумного годинника.