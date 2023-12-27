Apple заборонили продавати деякі моделі годинників Apple Watch у США

Компанія Apple більше не зможе продавати годинники Watch Series 9 і Watch Ultra 2 у США. Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) видала заборону на ці моделі годинників після того, як зʼясувала, що сенсор кисню в крові, встановлений у пристроях, порушує патенти виробника медичного обладнання Masimo.

Про це пише The Verge.

Розпорядження ITC винесли через скаргу, яку в середині 2021 року подала компанія Masimo Corp. Виробник медичних пристроїв звинуватив Apple у порушенні «функцій світлооксиметрії». У Masimo стверджують, що саме вони винайшли цю технологію, і що Apple переманювала співробітників компанії, щоб отримати доступ до інформації.

Apple вже прибрала обидві моделі годинників зі свого сайту 21 грудня і з полиць магазинів після 24 грудня. Компанія оскаржує рішення ITC і вживає всіх можливих заходів, щоб повернути Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 покупцям у США якомога швидше.

ITC також зобовʼязала Apple припинити продаж будь-яких раніше імпортованих пристроїв, що містять порушену технологію.

Заборона стосується лише магазинів Apple у США. Це означає, що покупці все ще можуть придбати Watch Series 9 або Watch Ultra 2 в інших роздрібних магазинах, таких як Amazon і Best Buy, доки вони є в наявності. Минулого року продаж «розумних» годинників приніс компанії Apple $19,6 мільярда.