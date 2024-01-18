Естонія визнала очільника місцевої митрополії РПЦ загрозою безпеці — його видворять

Естонія визнала очільника Талліннської митрополії Російської православної церкви (РПЦ) Євгена (Валерія Решетнікова) загрозою нацбезпеці. Йому відмовили в продовженні посвідки на проживання.

Про це пише Postimees.

Термін дії посвідки митрополита — до 6 лютого. Після цього він повинен виїхати з Естонії.

Митрополит РПЦ закликав естонців брати участь в акції проросійської організації Koos («Разом») — молитві за мир у Таллінні взимку 2023 року. З цього приводу його викликало на розмову МВС країни. Представники МВС неодноразово спілкувалися з Решетніковим.

За даними естонської влади, Валерій Решетніков продовжив проросійську риторику, попри попередження від МВС. Тому його визнали загрозою нацбезпеці.

«Як релігійний лідер він [митрополит] дає святе благословення російській агресії... Естонська держава жодним чином не втручається у внутрішні справи церкви. Церква може продовжувати свою нормальну діяльність», — сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенемец, додавши, що московський патріарх є продовженням Кремля.