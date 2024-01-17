В Україні вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM — збила Shahed з відстані 9 км

Сьогодні вночі військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила Shahed з відстані 9 кілометрів. Загалом сьогодні вночі над Україною збили 19і з 20 ударних дронів.

Голова Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі заявив, що це перше використання такої системи. Він додав, що всі системи ППО FrankenSAM уже розгорнуті «на полі битві».

Що таке програма FrankenSAM?

Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три зенітні-ракетні комплекси: радянський ЗРК «Бук» з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети «повітря — повітря» AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування цієї системи в жовтні 2023 року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени. У грудні США та Україна підписали декларацію про спільне виробництво зброї.